Ne (Genova) – Poco dopo le ore 7:00 di questa mattina due moto si sono scontrate in via Garibaldi.

Ad avere la peggio nello scontro un 16enne, trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Martino dove, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita. L’altra persona coinvolta – ferita in modo meno grave – è stata trasportata invece in quello di Lavagna.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti anche i carabinieri, i quali hanno il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.