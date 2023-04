Genova – Via Rossetti chiusa al traffico, a Priaruggia, per una grossa perdita d’acqua causata dalla rottura di una condotta dell’acquedotto cittadino.

La strada, in discesa verso il mare, si è trasformata in un torrente e si attende l’arrivo delle squadre di emergenza per le riparazioni del caso.

Nel frattempo la polizia locale ha bloccato il traffico locale e si registrano disagi nella zona