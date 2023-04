La Spezia – Sfrecciava per le strade cittadine arrivando alla velocità di ben 60 km/h ma ha incrociato la polizia locale che lo ha fermato e denunciato.

Ennesima contestazione di gravi violazioni al codice della strada a carico di un conducente di monopattino che era stato trasformato in un “bolide” in grado di raggiungere e superare i 60 km/h e per questo dovrà pagare una multa da 5.000 euro oltre, naturalmente a dire addio al suo “prototipo”.

L’uomo, residente a La Spezia, potrebbe essere anche denunciato per guida pericolosa e per aver di fatto guidato un ciclomotore senza targa, senza assicurazione e senza il casco regolamentare.

Sono già una cinquantina, da inizio anno, i monopattini fermati e sanzionati per gravi irregolarità nell’area del comune di La Spezia.

Circostanze che confermano la necessità di una legislazione più restrittiva e che stabilisca regole precise e sanzioni molto pesanti per chi cerca di fare il furbo.

(Foto di Archivio)