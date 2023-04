Isola Palmaria (La Spezia) – Solo questa mattina la grande manifestazione delle associazioni ambientaliste e dei Comitati contrari alla cementificazione dell’isola e contro la costruzione di un nuovo stabilimento balneare con piscine e poco dopo I Carabinieri del Nucleo investigativo della Forestale della Spezia hanno sequestrato un cantiere aperto con permessi ormai scaduti nell’ex cava Carlo Alberto.

Secondo le prime informazioni i carabinieri hanno effettuato un controllo nel cantiere aperto di recente e recintato con una palizzata in legno e avrebbero scoperto che i permessi per scavi e movimentazione terra erano ormai scaduti e non sarebbe stata richiesta alcuna proroga.

I militari hanno quindi provveduto a sequestrare cantiere e macchinari ed imporre lo stop ai lavori sino a verifiche concluse.

La notizia ha fatto esultare le associazioni che difendono il territorio dell’isola Palmaria e hanno rafforzato la convinzione di chi si oppone alle nuove cementificazioni, che occorra un controllo molto attento di tutti i lavori che iniziano sull’isola.