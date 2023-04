Riva Trigoso (Genova) – Molta paura e molti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio e nelle esplosioni avvenute nella notte nel magazzino che ospita la sagra del Bagnun.

Le fiamme sarebbero divampate dopo le 4 e alcuni passanti hanno avvistato le fiamme e chiamato i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto con diverse squadre. Prima dell’arrivo dei soccorsi sono state udite due esplosioni, probabilmente causate da bombole conservate nel magazzino.

Gravi i danni alla struttura e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per le operazioni di spegnimento ma fortunatamente al momento del rogo non era presente nessuno e non si registrano feriti.

In corso le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio.

Al momento non si esclude la mano di qualche piromane.

