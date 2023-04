Genova – Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri in viale Carlo Canepa, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Secondo quanto ricostruito, una donna di 52 anni sarebbe stata investita da un motociclista, mentre si trovava all’altezza dell’incrocio con via Galliano.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i quali hanno trasportato la 52enne in codice rosso all’ospedale San Martino. Il motociclista, ferito in maniera meno grave, è stato portato in codice giallo al Galliera.

Oltre alle ambulanze, sul posto sono giunte anche le pattuglie delle forze dell’ordine, le quali hanno effettuato tutti i rilievi necessari per definire la dinamica del sinistro stradale.