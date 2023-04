Genova – Movimentato episodio, questa mattina, nella rimessa Gavette di AMT, in ValBisagno. Una donna che aveva trascorso la notte su uno dei mezzi in sosta si è improvvisamente messa al posto di guida e nonostante i tentativi dei tecnici e del personale presente di calmarla, ha reagito tentando di mettere in moto il mezzo.

Fulmineo l’intervento degli agenti della polizia locale e del personale di sicurezza che si sono precipitati all’interno riuscendo a immobilizzare la donna prima che riuscisse a far muovere il pullman.

La donna è stata ricoverata in stato di confusione in ospedale e si cerca ora di capire perché abbia reagito in quel modo una volta scoperta dentro al pullman pronto per uscire per il normale servizio di trasporto.