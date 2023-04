Alassio (Savona) – Migliorano le condizioni della turista piemontese colpita da un grave shock anafilattico mentre si trovava con la famiglia in vacanza nella cittadina del ponente ligure.

La giovane ha iniziato a sentirsi male e la forte reazione allergica le stava impedendo di respirare, una condizione che può portare rapidamente alla morte se non si interviene velocemente e con i farmaci adeguati.

Fortunatamente la giovane è stata portata alla farmacia Anglo Americana dove la farmacista Martina Ciavattini ha contattato il 118 ed in costante collegamento con il medico ha praticato alla paziente ormai in difficoltà respiratoria una iniezione salvavita di adrenalina.

L’arrivo dell’ambulanza e il trasporto d’urgenza in ospedale ha permesso il veloce recupero ma il sangue freddo della farmacista ha certamente salvato la vita alla giovane.

Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha deciso di ringraziare pubblicamente, con un post su Facebook, la giovane farmacista.

(Foto dalla pagina Facebook della Farmacia)