La Spezia – Continuano le operazioni di sbarco della Geo Barents al porto di La Spezia, già iniziate questo pomeriggio. Dalla nave, che ha viaggiato per ben tre giorni per arrivare nel porto sicuro di La Spezia, indicato dalle autorità governative come destinazione degli oltre 330 Migranti salvati al largo della Libia.

Il diritto internazionale stabilisce che i naufraghi debbano essere trasferiti nel “porto sicuro” più vicino rispetto al luogo del salvataggio ma una “interpretazione” del Governo italiano dispone che siano le autorità ad indicare quale sia la destinazione delle navi di salvataggio.

Geo Barents ha dovuto percorrere miglia di miglia incontrando sul suo cammino decine di altri porti che il diritto internazionale considera “sicuri”. Una scelta che ha costretto i Migranti ad attendere giorni su una nave che non è certo studiata per lunghi viaggi in mare con a bordo centinaia di persone bisognose di assistenza e di cure e tra loro molti bambini e famiglie.

“Sono circa un centinaio le persone sbarcate finora dalla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere – scrive l’equipaggio – Tra loro tutti i minori non accompagnati che erano a bordo, alcune famiglie e alcune persone con bisogni medici”.