Noli (Savona) – Si trova ricoverato in camera iperbarica all’ospedale San Martino di Genova il sub che ieri pomeriggio si è sentito male durante la risalita dopo un’immersione sui fondali di Capo Noli.

L’uomo ha avuto un malore dopo essere riemerso dall’immersione e i compagni hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che ha trasferito d’urgenza il sub sino all’approdo più vicino e qui era già in attesa l’elicottero Grifo che lo ha trasferito nel reparto specializzato dell’ospedale genovese.

Le condizioni del sub non sarebbero gravi ma i medici lo tengono sotto stretta osservazione considerato le possibili gravi conseguenze di una embolia.