Carpasio (Imperia) – Migliorano all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del motociclista di 19 anni rimasto ferito in seguito ad un grave incidente avvenuto ieri sulla strada provinciale Sp21 che collega al Colle d’Oggia.

Per cause ancora da accertare il giovane centauro ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente a terre con diverse ferite.

Fortunatamente alcuni passanti hanno assistito alla scena ed hanno subito chiamato i soccorsi che sono intervenuti con una ambulanza del 118 della Croce Rossa di Taggia e i Vigili del Fuoco.

In ragione della gravità delle ferite del ragazzo si è poi deciso il trasferimento in elicottero in ospedale. Il mezzo aereo Drago dei Vigili del Fuoco è intervenuto rapidamente e ha trasferito in sicurezza il ferito.