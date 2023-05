Il passaggio di correnti d’aria fredda e umida in quota continua a portare instabilità sulla Liguria con alternanza di schiarite e annuvolamenti accompagnati anche da piovaschi e isolati temporali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet liguria per le prossime ore:

Giovedì 11 maggio 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio spiccata instabilità sui rilievi, con rovesci e temporali. Sconfinamenti sino alla costa sull’imperiese e sul varazzino. In serata migliora con residui piovaschi nelle zone interne del ponente.

Venti moderati da nord al primo mattino ma in rapida attenuazione, da sud al pomeriggio.

Mare mosso

Temperature in calo nei valori minimi

Costa: min +13/16°C, max +18/22°C

Interno: min: +6/11°C , max 15/20°C