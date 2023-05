Dolceacqua (Imperia) – Verrà organizzata una giornata di sensibilizzazione nelle scuole del territorio comunale dopo il lancio di pietre contro una famigliola di germani reali avvenuta nei giorni scorsi e che ha causato la morte di alcuni anatroccoli e l’abbandono degli altri da parte della madre impaurita.

Sono intervenuti i volontari delle ambulanze veterinarie Emergenza Val Nervia per soccorrere un gruppo di anatroccoli in difficoltà.

Dalle prime ricostruzioni sembra che un bambino lanciando alcune pietre abbia fatto scappare la mamma e colpito un piccolo che purtroppo è morto. Un altro anatroccolo è stato divorato da un gabbiano reale che ha approfittato del parapiglia per afferrare un pulcino per mangiarlo.

I Volontari hanno salvato tre anatroccoli dopo aver cercato a lungo gli altri nel greto del torrente.

Dopo l’episodio si è deciso di organizzare un incontro con la sezione provinciale della LIPU per sensibilizzare gli alunni delle medie di Dolceacqua su come trarre piacere nell’ osservare la fauna selvatica senza disturbarla.