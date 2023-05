Ancora condizioni di instabilità sulla nostra regione che tenderanno parzialmente ad attenuarsi tra domenica e lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 13 maggio 2023

Tra la notte e la mattinata possibili nuclei temporaleschi di matrice marittima con possibilità di locali estensioni su alcuni tratti della costa. Nelle aree interne tempo più asciutto.

Nel pomeriggio migliora lungo le coste con schiarite, addensamenti nelle zone interne associati a rovesci o temporali, in attenuazione al calare del sole.

Venti deboli da sud-est al mattino, in rotazione a nord (sempre deboli) tra pomeriggio e sera.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento le massime in costa

Costa: min +13/16°C, max +18/22°C

Interno: min: +6/10°C , max 14/17°C