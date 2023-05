Ancora nuvole e piovaschi sparsi in Liguria nella giornata di domani, domenica 14 maggio.

Il transito di un minimo in quota richiama tra la notte e il mattino correnti umide da Est/Nord-Est associate a deboli piogge sparse. Possibili locali rovesci moderati e isolati temporali, più probabili in mare aperto. Nel corso della giornata residua instabilità con possibili rovesci/temporali fino a moderati sui rilievi, in locale estensione alla costa

Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali al mattino su B e parte orientale di A, in calo e successiva rotazione dai quadranti occidentali con rinforzi specie sui capi di Ponente