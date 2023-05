La settimana inizia con un leggero miglioramento ma resta la depressione che sta portando diffuse condizioni di instabilità sulla penisola italiana e si approfondirà sulle regioni meridionali nei prossimi giorni. La Liguria rimarrà sotto correnti fresche nord-orientali che saranno la causa di una continua variabilità nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 15 maggio 2023

Fino alla prima mattinata passaggio di nubi innocue da nord verso sud. Nel corso della mattinata si apriranno ampie schiarite un po’ ovunque.

Da metà giornata formazione di addensamenti nuvolosi nelle zone interne, più minacciosi sulle Alpi Liguri dove non si escludono locali piovaschi associati.

Tempo più soleggiato lungo le coste.

In serata aumenta la nuvolosità in generale sui versanti padani del levante ma ancora senza fenomeni.

Venti in mattinata ancora localmente moderati dai quadranti settentrionali. Da metà giornata si disporranno dai quadranti meridionali con intensità debole per poi ruotare nuovamente da nord verso la tarda serata con un nuovo graduale rinforzo.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature: stazionarie

Costa: min +12/15°C, max +17/21°C

Interno: min: +4/+10°C , max +13/20°C