Genova – Forse spaventato dal rumore delle auto ha deciso di scendere sino al mare e per fuggire è caduto in mare finendo incastrato tra gli scogli. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un giovane capriolo che è stato salvato dai Vigili del fuoco.

I pompieri di Multedo ed i sommozzatori giunti dal comando, si sono calati raggiungendo l’animale tra gli scogli e lo hanno infilato in un sacco in modo da tranquillizzarlo.

Una volta recuperato è stato portato in località Campenave, dove è stato liberato in un luogo decisamente più idoneo all’ungulato nobile.