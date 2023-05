Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria che è ancora attraversata da correnti umide di origine orientale che portano ancora nuvole e piovaschi. Condizioni meteo che dovrebbero mantenersi anche nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 17 maggio 2023

Addensamenti diffusi su tutta la regione; precipitazioni inizialmente concentrate nelle zone interne del levante tenderanno ad estendersi sull’Appennino occidentale e Alpi Liguri dove risulteranno più diffuse, fenomeni invece intermittenti sul savonese costiero.

Venti ancora settentrionali sostenuti: raffiche fino a burrasca o burrasca forte nell’entroterra del levante; tra forti e burrasca sul Ligure ovest al largo ed in zona Capo Mele.

Mare molto mosso per onda di terra al largo, localmente agitato il settore ovest; mosso/stirato sotto-costa.

Temperature in calo a ponente le massime nelle zone interne.

Costa: min 16/20°C, max 21/24°C

Interno: min: +6/15°C , max 12/20°C