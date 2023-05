Ventimigia (Imperia) – E’ entrato nel giardino della Villa di cui è custode ed è stato assalito da un cane che gli ha staccato un dito.

Brutta avventura per un 60enne custode di una villa in frazione Latte, nella cittadina di confine.

L’uomo è entrato nel giardino della vila ed è stato attaccato dal cane che sorveglia gli spazi esterni e che gli ha letteralmente strappato un dito a morsi.

L’uomo è riuscito a sottrarsi alla furia del cane rifugiandosi in una roulotte dove è stato salvato dall’intervento delle forze dell’ordine che hanno calmato il cane inferocito e hanno aiutato l’uomo ferito ad uscire dal giardino per poi farlo trasportare in ambulanza all’ospepdale.

Si tratta dell’ennesimo caso di persona azzannata da un cane in Liguria. Poche settimane fa una donna era stata uccisa dal cane del fratello che stava sfamando come faceva ogni volta che il familiare era via per vari motivi.

Pochi giorni fa un cane ha ferito una bambina con un morso ad una mano e recentemente una donna era stata morsa al viso dal proprio cane ed è dovuta ricorrere alle cure dei medici