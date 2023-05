Genova – Una vettura del Comune posteggiata a parziale ingombro del marciapiede e della pista ciclabile, in via XX settembre, davanti al palazzo della Borsa.

La scena, avvenuta questa mattina intorno alle 11, non è passata inosservata ed alcuni ciclisti costretti ad uscire dal “percorso protetto” e riservato, hanno scattato la foto e l’hanno inviata alla Redazione.

L’auto sembra trovarsi posteggiata per metà sul marciapiede e sembra ingombrare in parte la pista ciclabile colorata di rosso. Sempre secondo i segnalatori, non sembrava occupata in operazioni urgenti e sul posto non era presente nessuno.

Certamente l’auto potrebbe essere stata impiegata per un intervento urgente e, nel caso, il posteggio sarebbe “autorizzato” ma i ciclisti segnalatori si domandano se non era possibile lasciare la vettura in un posto meno pericoloso e, soprattutto, per dare il buon esempio rispetto ai tanti automobilisti indisciplinati che spesso abbandonano le auto e i furgoni sulle piste ciclabili senza averne necessità per urgenze.