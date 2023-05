Genova – Ancora guai per la rete autostradale genovese con le segnalazioni di molti automobilisti di un distacco di cavi dalla volta della galleria Monte Sperone subito dopo l’uscita di Genova Est in direzione dell’allacciamento con la A7 e la A10.

La ricostruzione dei fatti è ancora molto frammentaria e confusa ma un pullman potrebbe essere stato colpito – o aver provocato il distacco dei cavi ed essere rimasto danneggiato.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 18 si sarebbero distaccati dei cavi della rete di illuminazione della galleria e sarebbero precipitati sulle auto in transito danneggiandole.

Altre ricostruzioni parlano di un pullman che avrebbe colpito l’impianto di illuminazione trascinando a terra i cavi.

Fortunatamente non si sono registrati incidenti o feriti ma la galleria era stata recentemente restaurata ed oggetto di lunghi lavori di manutenzione.

Sul posto si registra una lunga coda e la polizia stradale sta eseguendo rilievi

In corso accertamenti per capire cosa è avvenuto

notizia in aggiornamento