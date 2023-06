Le previsioni meteo confermano ancora tempo variabile nei prossimi giorni sulla Liguria con temporali che si concentreranno essenzialmente nei settori interni, più sole lungo la costa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 2 giugno 2023

Al mattino cielo quasi ovunque sereno o con poche nubi senza conseguenze. Da metà giornata sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne con rischio di temporali limitato alla Val Trebbia e la Val d’Aveto. Qualche temporale possibile anche sulle Alpi Liguri, per il resto abbastanza soleggiato, Si attenuano ovunque i fenomeni in serata.

Venti deboli meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature in lieve calo le minime sotto costa, stazionarie le massime

Costa: min 16/19°C, max +23/27°C

Interno: min: +6/15°C , max +22/26°C