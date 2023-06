Riomaggiore (La Spezia) – Verrà consegnato oggi al comune delle Cinque Terre il primo tratto risanato e attrezzato della celebre Via dell’Amore, chiusa da anni per i danni causati dal maltempo e dalle frane.

Nel corso della cerimonia verrà consegnato ufficialmente il primo tratto restaurato e rafforzato per garantire la sicurezza dei Turisti e della stessa passeggiata.

Interverranno il presidente della Regione Liguria e Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico Giovanni Toti, l’assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone, il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, il vicepresidente del Parco nazionale della Cinque Terre Emanuele Moggia, il direttore dei lavori Alessandro Focaracci, il presidente di Costa Edutainment Giuseppe Costa.

Saranno presenti il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore al Turismo Augusto Sartori, e il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini