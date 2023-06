Genova – Sono tornati a scorrazzare tranquillamente in piazza Palermo, nel quartiere della Foce, i cinghiali che qualche giorno fa hanno aggredito e ferito in modo grave una donna che stava camminando per strada.

Gli ungulati si sono presentati ieri sera, intorno alle 23,30 e come ormai consuetudine è scattato l’allarme della polizia locale che ha inviato un messaggio di allerta ad automobilisti e motociclisti, per evitare incidenti ed è stata inviata una pattuglia in osservazione e controllo per garantire la sicurezza dei passanti.

Prosegue dunque l’emergenza cinghiali in città mentre aumentano le segnalazioni di scorribande degli animali alla ricerca di spazzatura e cibo in genere.

Mentre si raccomanda di non dare assolutamente cibo ai cinghiali, per non abituarli alla presenza dell’uomo e non richiamarli verso le case e le persone, le associazioni animaliste contestano gli abbattimenti e invitano le autorità a procedere rapidamente con le sterilizzazioni con cibo trattato, per evitare nuove nascite.