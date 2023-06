Genova – Inseguita e morsicata da un cinghiale sotto casa. Ancora un episodio di aggressione da parte di ungulati liberi di passeggiare per le vie della città. Questa volta è successo nella centralissima piazza Palermo, alla Foce e la vittima è una signora che eri notte camminava tranquillamente per strada.

Non è chiaro se abbia incontrato una famigliola con cuccioli – presenza che rende particolarmente aggressive le “mamme” o se invece stesse portando la spazzatura ed abbia “disturbato” il pranzo dell’animale ma la donna si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino con una vistosa ferita da morso ad una gamba e ha spiegato di essere stata morsicata da un cinghiale.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato ma, nelle ultime settimane, anche per la presenza delle nuove cucciolate, episodi di questo tipo si moltiplicano

Qualche giorno fa un uomo è stato aggredito mentre portava a spasso il cane

in via Vernazza e un altro in via Bernabo Brea

o, ancora, ad Albaro, in via Pisa

Anche il numero degli incidenti stradali causati dai cinghiali aumenta e spesso sono gravi come nel caso della donna caduta dallo scooter in corso Gastaldi

La notizia sta sollevando le consuete polemiche sull’emergenza cinghiali e sulla difficoltà che sembrano incontrare le amministrazioni locali a far fronte al problema.

Da una parte chi invoca le doppiette (anche per strada) e chi invece ricorda che è possibile distribuire mangimi trattati con anti concezionali nei periodi della riproduzione, limitando semplicemente le nascite e permettendo un calo demografico incruento ma abbastanza rapido e senza spargimento di sangue.