Genova – Ancora un grave incidente, questa mattina, nel quartiere di San Fruttuoso dove una donna è stata travolta da un’auto nel tunnel di corso Sardegna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30 quando la donna è stata travolta mentre attraversava la strada.

Sbalzata a terra ha riportato un grave trauma cranico e la probabile frattura di una gamba.

Soccorsa dall’ambulanza della Nuova Volontari Soccorso Moresco è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino.

A seguito dell’incidente è stato necessario chiudere le corsie interne del sottopasso di corso Sardegna, verso monte, con pesanti disagi per la circolazione.

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede coinvolto un pedone, il terzo grave incidente in poche ore nel quartiere.