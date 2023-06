Fontanegli (Genova) – Ancora auto in fiamme nele vicinanze di un noto ristorante del piccolo paese arrampicato sulle alture della città. Nella notte due veicoli sono stati distrutti dalle fiamme nonostante l’intervento dei vigili del fuoco.

A dare l’allarme i residenti della zona che hanno sentito un forte odore di bruciato, nella notte, ed hanno poi visto le fiamme che si alzavano dai veicoli posteggiati.

Una vettura è bruciata nel cortile del ristorante ed una seconda nelle vicinanze e non è chiaro se si sia trattato di un incendio casuale o se, invece, sia intervenuto un “fattore umano” di qualche genere.

Nel gennaio scorso, infatti, nella stessa area erano bruciati tre veicoli ed anche all’epoca era sorto il sospetto, mai fugato, di un incendio doloso.

Indagini delle forze dell’ordine anche su questo episodio e potrebbero essere di aiuto le riprese delle telecamere di sicurezza presenti in zona.