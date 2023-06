Rapallo (Genova) – Preso dalla rabbia ha iniziato a colpire lo schermo e la tastiera del bancomat con un crocifisso. E’ successo nel piccolo comune del Tigullio dove il pensionato ha perso la pazienza dopo aver tentato di effettuare un’operazione con la tessera del bancomat. Lo sportello non l’ha consentita e si è “mangiato” la carta di debito ed il pensionato ha iniziato a colpire l’apparecchiatura con un crocifisso di legno che aveva con se, sotto lo sguardo incredulo dell’operatore addetto alla sicurezza della banca.

Il filmato, ripreso per strada, è diventato virale in pochi minuti.

L’uomo si è poi allontanato ma verrà certamente identificato e probabilmente denunciato.