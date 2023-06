Il campo di alta pressione che si va rafforzando sul Mediterraneo Alta garantisce alla Liguria condizioni di tempo via via più stabile. Resta qualche isolato temporale pomeridiano sui rilievi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 17 giugno 2023

Al mattino cielo sereno ovunque. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi; non si esclude qualche piovasco o breve temporale sulle Alpi Liguri e le testate di Val Trebbia e Aveto nel pomeriggio, persistenza di tempo soleggiato lungo la costa. In serata torna in sereno su tutta la regione.

Venti da deboli a moderati intorno sud.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento nelle zone interne

Costa: min 18/21°C, max 25/28°C

Interno: min: +11/16°C , max 24/27°C