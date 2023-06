Bogliasco (Genova) – Stava sistemando la merce davanti al suo negozio quando è stato centrato da un furgone uscito di strada per un incidente. Ha riportato diverse gravi ferite il commerciante 50enne coinvolto questa mattina in un grave incidente stradale sulla statale Aurelia.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e l’uomo è stato trasferito con la massima celerità al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova con il codice rosso, il più grave.

Gli esami medici hanno evidenziato alcune fratture e una lesione al torace ma avrebbero escluso danni gravi che potrebbero mettere in pericolo la vita del ferito.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e la ragione per la quale il furgone ha perso il controllo uscendo di strada.