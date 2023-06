Un campo di alta pressione anticiclonico si sta estendendo sul Mediterraneo interessando l’Italia e la settimana si chiude con dei fenomeni che potrebbero lambire i versanti padani occidentali, mentre da inizio settimana spazio a tempo soleggiato con temperature in aumento sull’intero territorio regionale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 18 giugno 2023

Al mattino tempo stabile con solo il transito di velature, fatta eccezione per qualche addensamento più compatto nelle zone interne occidentali e, intorno all’alba, anche lungo la costa Savonese.

Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sul Basso Piemonte, potranno lambire le Alpi Liguri ed i versanti padani occidentali della nostra regione. Altrove tempo asciutto con stratificazioni medio-alte in aumento, verso sera qualche nube di tipo basso potrà interessare nuovamente il Savonese.

Venti sino al primo mattino deboli da nord. A seguire deboli o al più moderati dai quadranti meridionali, rinforzi fino a tesi o forti sui versanti padani centro-occidentali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min +17/22°C, max: +25/29°C

Interno: min: +7/17°C , max: +23/28°C