Genova – E’ stata riaperta al transito delle auto intorno alle 18 via Acerbi, nella delegazione di Quarto, chiusa oggi pomeriggio per una fuga di gas.

A far scattare le verifiche alcuni residenti che avvertivano un forte odore di gas ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono arrivati ed hanno chiuso la strada per precauzione mentre eseguivano le ricerche della perdita poi riparata dai tecnici di Ireti.