Genova – Ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava e si è schiantato contro il muro laterale del ponte di Cornigliano. Si trova ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino l’uomo ferito ieri notte in un misterioso incidente stradale.

I volontari del Soccorso Fiumara sono intervenuti intorno alle 2,40 sul ponte di Cornigliano ed hanno stabilizzato l’uomo prima di trasferirlo al pronto soccorso in codice rosso, il più grave.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente da parte della polizia locale ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli e sembra trattarsi di un “incidente autonomo”.