Genova – L’ascensore che collega via Donato Somma con viale Franchini a Nervi è fermo da un mese e i residenti della zona non riescono a sapere il motivo e tantomeno i tempi di “riapertura”.

Arriva da Nervi la segnalazione di un disservizio che non trova una motivazione apparente e costringe persone anziane a faticose avventure sulle scale, anche in presenza di disabilità motorie.

L’ascensore, realizzato recentemente a supporto delle famiglie che abitano nella zona “collinare” di Nervi, risulta guasto ormai da un mese ma i residenti e gli utilizzatori non riescono a sapere quale sia il problema e neppure quali siano le previsioni per le riparazioni e chiedono al Municipio Levante e al Comune di Genova di poter conoscere la situazione e cosa si sta facendo per risolvere i disagi.

Da settimane, infatti, sulla porta dell’ascensore campeggia un cartello realizzato a mano con la scritta “manutenzione”.