Genova – Grave insufficienza cardiocircolatoria in un soggetto con grave ipertrofia miocardica. E’ quanto scrive il medico legale che ha esaminato il corpo senza vita di Edoardo Addezio, il ragazzo di 15 anni morto improvvisamente durante una festa in casa di amici a Castelletto. Il risultato delle analisi compiute dal medico legale esclude violenze o colpi letali come era stato adombrato in un primo tempo poichè poco prima del malore fatale il ragazzo aveva accennato dei colpi di boxe con guantoni e caschetto con gli amici.

Il medico legale ha escluso il fattore esterno e ha parlato di tragica fatalità in un corpo malato.

Edoardo era nato con una malformazione cardiaca ed era stato operato al Gaslini e conduceva una vita normale e con attività sportive non agonistiche e per questo la famiglia era incredula rispetto ad un malore fatale.

Il quadro clinico che il perito legale avrebbe tracciato, invece, sembra scrivere un finale diverso e molto probabilmente l’inchiesta aperta subito dopo la morte del ragazzo verrà archiviata perchè non ci sarebbero responsabili.