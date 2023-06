Genova – Torna la Fiera di San Pietro alla Foce e tornano gli oltre 500 stand e bancarelle per la tradizionale festa di quartiere. Previsto un intenso flusso di pubblico e per questo sono previste modifiche alla normale circolazione nelle zone interessate dall’evento.

Divieto di transito e di sosta nelle seguenti vie:

via Casaregis (tratto compreso tra Cso B.Aires e Cso Marconi)

via Pisacane ambo i lati (tratto compreso tra Piazza Palermo e Via Casaregis)

corso Torino (tratto compreso tra Via Cecchi e Corso B.Aires, esclusi controviali e, limitatamente alla sola sosta, la carreggiata di ponente nel tratto tra via Ruspoli e via Cecchi)

Via Pareto (ambo i lati per i primi 15 metri a partire dall’intersezione con via Casaregis) – via Ruspoli ambo i lati (nel tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino)

Via Cecchi (tratto compreso tra corso Torino e via Casaregis su ambo i lati di entrambe le carreggiate)

Via Morin ambo i lati (nel tratto compreso tra Via Rimassa e Via Casaregis)

Tutta via San Pietro della Foce

Via Rimassa (carreggiata lato levante nel tratto compreso tra via Morin e via Cecchi)