Genova – Si è conclusa solo alle prime luci dell’alba l’emergenza fuga di gas che ha coinvolto nella notte un condominio di via Piacenza, a San Gottardo.

Intorno alle 2 di notte i residenti hanno avvertito un forte odore di gas e si sono risvegliati di soprassalto ed hanno chiamato i vigili del fuoco prima di scendere in strada per precauzione, nel timore di esplosioni.

I pompieri sono arrivati con le speciali tute con autorespiratore ed hanno iniziato ad ispezionare il palazzo alla ricerca della perdita che sembrava molto consistente.

All’arrivo delle squadre di pronto intervento della rete gas è stata controllata passo passo tutta la rete sino ad identificare il punto della fuoriuscita che è stata riparata.

Le famiglie del palazzo che hanno preferito allontanarsi sono rientrate nelle loro abitazioni intorno alle 6,30.