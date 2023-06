San Fruttuoso di Camogli (Genova) – Proseguono le ricerche della donna scomparsa in mare questo pomeriggio in circostanze ancora da capire. A dare l’allarme il marito che ha visto la donna entrare in acqua ma che poi non l’ha più vista rientrare e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i sommozzatori dei vigili del fuoco e la Guardia Cosiera ma della donna ancora nessuna traccia.

Si teme possa essere stata vittima di un malore.