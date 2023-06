Genova – Un convegno sul Tram e sulle potenzialità di questo sistema di trasporto in relazione con la conformazione della città di Genova e le sue necessità di mobilità. Ad organizzarlo per questo pomeriggio, alle 16, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione in corso Podestà 2, nell’aula 1, l’Associazione MobìGe ODV e il Comitato SìTram Un’occasione di confronto aperta a tutti coloro che desiderano “capire di più ” sui vari progetti oggetto di dibattito in città.

Le associazioni desiderano incentivare il confronto su questo sistema di trasporto

Il titolo del convegno “Perché il Tram?” anticipa la discussione tra persone “informate sui fatti” che hanno visto realizzare questa infrastruttura con successo a Firenze o che stanno per avviarne la costruzione, come a Bologna.

Ma sono previsti anche altri contributi saranno di ingegneri e architetti urbanisti che ne descriveranno le ricadute positive sulla mobilità in città e sul recupero urbanistico.

(nella foto il Tram di Firenze costruito da Ansaldo Genova)

Programma

Luisa Stagi – Sociologa, Università di Genova

Cittadinanza e partecipazione

Selena Candia – Urbanista esperta di mobilità, Università di Genova

Il tram per uno spazio pubblico migliore: ecco come rigenerare i nostri quartieri spostandoci in modo sostenibile.

Daniele Grillo – Divulgatore – Gruppo FB “Pillole di tram”

Pregi e limiti di utilizzo del tram: i criteri per una scelta

Stefano Giorgetti – Assessore Grandi Infrastrutture e Mobilità – Comune di Firenze

Gli esiti della reintroduzione del tram in una città a connotazione storico-culturale

Valentina Orioli – Assessore Nuova Mobilità, Infrastrutture – Comune di Bologna

Motivazioni e aspettative rispetto ai progetti di tram: il problema dei cantieri

Franca Balletti – Già docente Facoltà di Architettura – Università di Genova

Qualità urbana e mobilità sostenibile: un percorso di partecipazione per il trasporto pubblico in Val Bisagno

Rinaldo Mazzoni – Comitato Sì tram – Ass.ne Mobìge ODV

Un tram per la Valbisagno. Dal dire al fare: i possibili tracciati e le conseguenze sulla circolazione

Modera Massimo Palomba – Comitato Sì Tram