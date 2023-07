Genova ha una nuova spiaggia libera in corso Italia. Ha aperto ufficialmente al pubblico, da questo fine settimana la spiaggia libera degli ex Capo Marina, con accesso pedonale e carrabile per i disabili da via Forte San Giuliano dove sono stati posizionati 10 stalli riservati ai portatori di handicap.

«L’accessibilità delle spiagge è stato il primo obiettivo assegnatomi dal Sindaco Marco Bucci all’inizio di questo mandato assessorile. Stanno per terminare i lavori di sistemazione delle parti rimaste in carico e in concessione alla Capo Marina srl ma la spiaggia libera, grazie all’impegno costante del presidente Daniele Camino e del direttore Franco Pagliassotto di Bagni Marina Genovese srl, sarà già gratuitamente fruibile dai genovesi e dai turisti e vede anche un innesto di verde a corredo con almeno una ventina di pitosfori affittati ad hoc», spiega l’assessore al Demanio Marittimo, al Lavoro, all’Urbanistica e allo Sviluppo Economico Mario Mascia, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo insieme al segretario regionale Sicet-Adiconsum e componente Conamal Stefano Salvetti.

«Oltre a essere una porzione importante di litorale ad accesso libero – prosegue Mascia – la spiaggia è al servizio di tutti gratuitamente, innanzitutto delle persone con disabilità motoria che potranno arrivare in auto direttamente al livello della spiaggia. Inoltre, nelle scorse settimane, abbiamo abbattuto il cancello di separazione con i bagni comunali San Nazaro, un diaframma per troppo tempo rimasto in piedi a segnare una frattura sul nostro litorale di prossimità. Ringrazio tutti i soggetti che hanno contribuito fattivamente, in un’ottica di interesse pubblico, a raggiungere questo importante e atteso risultato, proprio in occasione del Grand Finale di Ocean Race che ha visto tantissimi turisti, appassionati di sport e non, genovesi visitare il Waterfront e corso Italia».

La spiaggia degli ex Capo Marina è stata affidata alla Bagni Marina Genovese srl con i servizi di salvamento e assistenza alle persone con disabilità per la balneazione e la gestione dei servizi connessi ai fruitori della spiaggia, dotata di docce e servizi igienici.