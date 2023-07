Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nel curioso incidente avvenuto questo pomeriggio in via Molassana, nell’omonimo quartiere genovese, vicino al supermercato Basko.

Per cause ancora in via di accertamento una vettura con due persone a bordo si è ribaltata dopo una brusca frenata.

Soccorsi dai passanti, i due occupanti della vettura sono usciti senza danni apparenti e decisamente stravolti per quanto avvenuto.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di San Gottardo e il 118 ma non è stato necessario il trasporto di feriti.

In corso la ricostruzione dell’incidente avvenuto poco prima delle 16 e che ha visto, ancora una volta, una vettura ribaltarsi.

(Foto da Facebook)