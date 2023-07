Genova – Ancora un maxi furto ai danni di un commerciante di origine cinese. Il colpo è avvenuto nella notte in viale Franchini dove ignoti ladri sono riusciti a entrare nell’abitazione dove vive il commerciante con la famiglia e hanno rubato denaro contante e oggetti in oro per un valore stimato in diverse decine di migliaia di euro.

I ladri hanno atteso che l’intera famiglia fosse lontana, al lavoro, e poi hanno colpito con precisione millimetrica come operava l’altra banda scoperta e arrestata qualche giorno fa sempre a Genova e che aveva derubato altri commercianti cinesi.

I commercianti finiscono nel mirino delle bande criminali perché difficilmente versano il denaro su conti correnti bancari ma preferiscono tenere somme anche molto importanti in casa o sotto forma di oggetti d’oro e orologi molto costosi.

Beni che vengono poi trasferiti direttamente in Cina durante i viaggi che vengono fatti per rientrare in famiglia.

Una modalità che espone i commercianti a finire nel mirino di bande specializzate che studiano le vittime per giorni e giorni prima di colpire.

Particolare che li espone poi all’identificazione delle forze dell’ordine che trovano le loro tracce su riprese video delle telecamere della zona dove lavorano o vivono le vittime come già avvenuto.