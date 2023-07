Genova – Concerto dei mitici Skatalites, domani, martedì 4 luglio, al Centro sociale Pinelli di via Fossato Cicala, a San Gottardo.

Uno dei complessi ska giamaicano più noti e longevi della storia della musica torna in concerto a Genova, per un live di pura energia caraibica. Martedì 4 luglio 2023 (ore 21.30) sul palco del Csoa Pinelli (via Fossato Cicala 22, San Gottardo) salgono i The Skatalites, band leggendaria della scena ska and raggae mondiale. L’apertura porte è alle 8.30 con il pre-show dei Groove Yard Sound, mentre il concerto dei The Skatalites inizia alle 9.30. Inoltre, sono disponibili proposte food con la cucina etiope vegana e pollo dai sapori oltreoceano.

I The Skatalites arrivano quindi a Genova nell’ambito del proprio tour mondiale che, dopo aver toccato Regno Unito (con Barrington Levy), Francia, Spagna Germania e Olanda, prosegue negli Stati Uniti. Attivi da quasi sessant’anni, l’“all star band” ska ha cambiato diverse volte la formazione, innovando sempre la propria produzione artistica e preservando la cultura e la tradizione della musica giamaicana, mettendo in scena live incessanti in tutto il mondo. A esibirsi al Csoa Pinelli pionieri del genere come Val Douglas al basso, Vin Gordon (aka Don Drummond Jr) al trombone e the Mighty Larry McDonald alle percussioni e lead vocal, accompagnati dai musicisti di sempre come Natty Frenchy alla chitarra, Ken Stewart alle tastiere e Sparrow Thompson alla batteria, con Anant Pradhan al tenor and alto sax e il Okiel McIntyre alla tromba. Aprono il concerto i Groove Yard Sound.

Fondati nel 1964, i The Skatalites hanno contribuito a creare il genere musicale popolare giamaicano dello ska, che successivamente si è sviluppato includendo vari sottogeneri come il rocksteady, il reggae, il 2tone, il third wave, lo jska-azz, lo ska-ounk, il ragga e il dub. Con un ricco repertorio strumentale e una storia impressionante come band di supporto per molti cantanti giamaicani degli anni Sessanta (tra cui Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, Toots and The Maytals, Ken Boothe, Stranger Cole e Alton Ellis), i The Skatalites hanno aperto la strada a innumerevoli band che suonano derivati dello ska o del reggae, come The Specials, The Police, Hepcat, No Doubt, Sublime e Slightly Stoopid.

Il concerto dei The Skatalites comincia alle 21.30 di martedì 4 luglio 2023 al Csoa Pinelli di via Fossato Cicala 22 a San Gottardo, Genova. Biglietti a 12€ disponibili alla porta.

THE SKATALITES

I The Skatalites si sono formati nel 1964 a Kingston, in Giamaica, da importanti musicisti come Tommy McCook, Rolando Alphonso, Lloyd Brevett, Lloyd Knibb, Don Drummond, Jah Jerry Haynes, Jackie Mittoo, Johnny Moore e Jackie Opel.

I musicisti avevano già suonato insieme in vari studi e avevano partecipato a molti successi dell’epoca, accompagnando gruppi come i Wailing Wailers (con Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer), i Toots and The Maytals, Jackie Opel, Doreen Shaffer, Ken Boothe e Alton Ellis. Si sono esibiti insieme come The Skatalites per la prima volta al club Hi-Hat di Rae Town, a Kingston. Il primo album della band è stato pubblicato nel 1964 dalla Studio One Records. Nello stesso anno, il brano “Man in the Street”, scritto da Don Drummond, è entrato nella top 10 del Regno Unito. Tra maggio 1964 e agosto 1965 hanno registrato centinaia di brani strumentali e vocali, ma nel 1965 hanno tenuto il loro ultimo concerto e si sono sciolti per intraprendere carriere individuali.

Nel 1983 la maggior parte dei membri si è riunito e ha iniziato a suonare in Giamaica e all’estero. Nel frattempo, la musica ska si era diffusa in tutto il mondo, soprattutto in Inghilterra, dove aveva assunto la forma di un genere noto come 2Tone. Musicisti bianchi e neri suonavano insieme, unendo un’attitudine punk con ritmi ska e un forte commento sociale.

Band come The Specials, The Selecter, Madness, The English Beat e Bad Manners rendevano omaggio alla musica degli Skatalites. Nel frattempo, alcuni membri degli Skatalites si erano trasferiti negli Stati Uniti e nel 1986 avevano iniziato a suonare lì. Nel 1989 intrapresero il loro primo tour negli Stati Uniti come gruppo di supporto del leggendario Bunny Wailer. Da allora hanno pubblicato otto album in studio, tra cui due nominati ai Grammy: “Hi-Bop Ska: The 30th Anniversary Recording” e “Greetings from Skamania”.

Nel 1990 hanno fatto il loro primo tour come headliner negli Stati Uniti con 25 date in tutto il paese. Nel 1991 hanno iniziato a suonare in Europa e nel resto del mondo e sono in tour da allora. Dai festival di Glastonbury a FujiRock, al Montreux Jazz Festival, Womad, Reggae on The River, Reggae on The Rocks e in ogni festival e club in molte parti del mondo, gli Skatalites continuano a entusiasmare il pubblico con il loro coinvolgente stile originale di ska giamaicano.