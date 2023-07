Genova – Ha scelto la caserma dei carabinieri di Molassana per presentare una denuncia ma il personale di sorveglianza ha velocemente capito che l’uomo era ricercato perché evaso da una comunità dove doveva scontare una pena ad un anno di reclusione e lo ha arrestato.

Decisamente “sbadato” il malvivente di 48 anni fermato ieri nei locali della caserma dei carabinieri di Molassana dove l’uomo si è presentato come se niente fosse chiedendo di poter presentare una denuncia. La persona che lo ha ricevuto, però, si è insospettita ricordando il viso e la descrizione della persona tra quelle inserite tra i ricercati e con un veloce controllo ha scoperto che non si sbagliava.

Con un pretesto lo ha fatto attendere mentre chiamava rinforzi e così l’uomo è stato arrestato in piena sicurezza e senza alcuna reazione.

Questa volta, però, niente detenzione alternativa e l’uomo è stato trasferito al carcere di Marassi dove gli sarà ben più difficile evadere.