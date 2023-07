Savona – Una vera e propria “bomba d’acqua” si è abbattuta sulla città creando disagi e allagamenti in strade e scantinati. Al centro commerciale “Il Gabbiano” si sono vissuti momenti di paura quando una parte del controsoffitto di uno dei punti vendita è letteralmente crollato sotto il peso dell’acqua che colava abbondante dal soffitto. Fortunatamente le persone al lavoro erano fuori dal locale, semi allagato, prima del crollo ma la scena ha preoccupato non poco chi ha assistito.

In un video postato sulle pagine social si vede che anche il pavimento del centro commerciale e allagato.

Decine le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per i disagi e per gli allagamenti provocati dal temporale durato non più di mezz’ora ma che ha scaricato in zona un grosso quantitativo di pioggia.

Nella zona di Piana Crixia si è verificata anche una forte grandinata che ha provocato danni all’agricoltura ma anche la caduta di piante e rami. Numerosi anche in questo caso gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile.



(Video da Facebook)