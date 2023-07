Genova – Raffica di furti nell’unica casa galleggiante della Liguria, la Calipso, ormeggiata da qualche anno accanto all’Acquario di Genova, al Porto Antico.

In breve l’abitazione, acquistata recentemente da due cittadini svizzeri, è stata svaligiata per ben due volte, in una zona che dovrebbe essere super sorvegliata perché meta di frotte di turisti.

Il secondo colpo è stato quello più “duro” e i ladri, probabilmente dopo una serie di sopralluoghi, hanno letteralmente ripulito la casetta su due piani nata dall’idea di due giovani genovesi appassionati dall’idea di vivere letteralmente “sul” mare. Non una barca ma una vera e propria casa a due piani e con un magnifico terrazzo che si affaccia sul Porto Antico e sul Bigo.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine e i proprietari hanno affidato ad una ditta specializzata la realizzazione di un sistema antifurto a prova di Arsenio Lupin ma intanto ci si domanda come sia possibile svaligiare una casa con tutto il via vai del servizio di sorveglianza del Porto Antico e le decine di telecamere che riprendono la zona.