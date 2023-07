Genova – Ancora nessuna traccia di Matteo Vargiu, l’uomo di 45 anni scomparso da casa ormai dallo scorso 21 giugno dalla zona di Principe.

Del caso si sta occupando anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto e le segnalazioni sono numerose e sempre in città ma non si riesce a trovare la persona perché l’avvistamento non fa scattare immediata la chiamata.

Le forze dell’ordine invitano a chiamare il 112 mantenendo il contatto visivo con la persona in modo da poter segnalare eventuali spostamenti “in diretta” al telefono.

Vargiu è alto 1 metro e 70, ha occhi e capelli castani e al momento della scomparsa indossava una giacca chiara, una camicia a righe bianca e rosa e pantaloni grigi

L’uomo vive con i genitori a Genova nella zona di Principe e mercoledì 21 giugno, intorno alle 13:30, è uscito dicendo che sarebbe andato al bar, ma non è più rientrato.

Ha con sé i documenti e il cellulare che per gran parte del tempo risulta spento.

Potrebbe essersi diretto in Francia, verso Marsiglia.

Chi lo dovesse incontrare è pregato di chiamare subito le forze dell’ordine al 112 o la trasmissione Chi l’ha visto (345 313 1987) restando in contatto visivo per poter fornire indicazioni anche durante eventuali spostamenti.