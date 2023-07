Genova – A causa di alcuni problemi tecnici sulla linea, è stato momentaneamente sospeso il servizio dell’ascensore Montegalletto che ad ora non è quindi in funzione. Torna in servizio, invece, quello di Quezzi, anch’esso precedentemente fermato sempre da problemi tecnici.

Oggi e domani, inoltre, non sarà disponibile il treno che collega Genova con Casella, che sarà sostituito da autobus con partenza in piazza Manin.

Queste chiusure si vanno ad aggiungere a quelle di metropolitana e linea sotterranea della stazione di Principe, iniziate negli scorsi giorni e che proseguiranno per tutto il resto della stagione estiva.