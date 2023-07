La Spezia – Al via questa mattina, alle 10, presso l’istituto Capellini Sauro di viale Italia 88 la tappa spezzina di Orientamenti Summer la manifestazione di Regione Liguria e Alfa – Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento: fino a giovedì 13 luglio saranno realizzate sul territorio diverse attività di orientamento per aiutare i giovani a seguire l’esempio dei ‘Dreamers’, i sognatori, con le loro storie di coraggio, impegno e determinazione.

La giornata inaugurale vedrà la partecipazione di un centinaio di bambini e bambine, ragazzi e ragazze con i centri estivi e accompagnati dalle famiglie.

Interverranno tra gli altri l’assessore alle Politiche sociali della Regione Liguria Giacomo Giampedrone, l’assessore alle Politiche sanitarie del Comune della Spezia Giulio Guerri e il dirigente della sezione spezzina dell’Ufficio Scolatico Regionale Roberto Peccenini.