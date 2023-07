Genova – Rallentamenti e code, questa mattina, sulla strada Sopraelevata Aldo Moro. In direzione ponente uno scooter fermo all’altezza del Museo del Mare sta causando rallentamenti e incolonnamenti mentre in direzione levante si segnalano disagi in ingresso sull’elicoidale di Sampierdarena

Molte le segnalazioni di disagi per la circolazione stradale anche nel centro e lungo gli assi viari che da levante e ponente portano al centro.

Il maltempo non aiuto e spinge molti ad usare l’auto invece di scooter e moto per recarsi al lavoro. In una città con oltre 200mila mezzi a due ruote si tratta di scelte che condizionano il traffico.